С 1 января украинским чиновникам повысят зарплаты: насколько и когда

С 1 января украинским чиновникам повысят зарплаты: насколько и когда

Зарплаты могут возрасти в соответствии с повышением прожиточного минимума.

2022 должностные оклады работников государственных органов могут возрасти на 9,2-9,3%. Соответствующий проект опубликовало Национальное агентство по вопросам государственной службы для обсуждения.

Об этом говорится в проекте на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Согласно проекту постановления, минимальный размер должностного оклада чиновников не может быть менее двух размеров прожиточного минимума (прожиточный минимум от 1 января 2022 года составляет 2481 гривну) для трудоспособных лиц. Поэтому специалист государственного органа будет получать не менее 4962 гривен в месяц (сейчас — 4540 гривен).

Следовательно, зарплаты руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию утверждены на уровне 41 300 гривен.

Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом установлено на уровне 36 700 гривен.

Окончательное решение еще не принято, проект постановления размещен для обсуждения.

Как сообщали ранее, в 2022 году украинцев ждут изменения в экономической жизни. Цены на некие продукты могут подскочить, а еще ожидаются конфигурации в денежных поступлениях людей. О том, какие новые расходы ждут каждого украинца в первый день следующего года и у кого кошельки утолщаются – читайте на ТСН.ua.

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