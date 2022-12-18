С 1 января выплачивать соцпомощь будут по-новому: автоматическое начисление прекращается

С Нового года помощь ВПЛ, малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей, другие льготы будет выплачиваться по-другому, рассказываем как в материале ТСН.ua
Согласно постановлению Кабмина №1320, которое вступило в силу 30 ноября, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается.
Виды пособий и льгот, которые не будут автоматически начисляться
Речь идет о следующих видах социальной помощи:
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям,
- помощь на детей одиноким матерям; помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность,
- ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, уходе за ним,
- временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно,
- временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату; помощь на проживание ВПЛ.
- государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
- государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; льготы, назначенные ранее.
Автоматическое начисление всех видов государственной помощи будет продолжено только для проживающих на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.
В каком случае выплаты не возобновляются
В случае исключения территориального общества из перечня государственная социальная помощь и льготы продолжают выплачиваться в течение месяца, в котором территориальная община исключена из перечня, и в течение следующего месяца после его исключения. В случае, когда в период введения военного положения выявлены сведения и/или получена информация, повлиявшая или которая могла повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и определение ее размера, выплата такой помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены сведения и/или полученная информация.
Что нужно сделать, чтобы в дальнейшем получать выплаты
Те, кто раньше получал помощь автоматически, сейчас проживает за пределами общин, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации, в окружении (блокировании), чтобы в дальнейшем получать выплаты необходимо с 1 января 2023 года подать соответствующее заявление. Обратиться для этого нужно к представителям общин или ЦНАП с пакетом документов.
Органы социальной защиты населения обязаны проинформировать льготников и получателей помощи о прекращении выплат/льгот путем отправки сообщения по почте/электронной почте/средствами мобильной связи и разъяснить необходимость обращения с 1 января 2023 для продолжения выплат/льгот.
Перерасчет льгот осуществляется органами Пенсионного фонда после 1 января 2023 года по обращению с необходимыми документами. При этом выплаченные во время военного положения средства на момент подачи новых заявлений и документов не подлежат возврату.
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