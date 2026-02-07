"Новая почта" приостанавливает доставку товаров из Китая - подробности

Новая почта

«Новая почта» начиная с 11 февраля, из-за празднования Китайского Нового года склад NP Shopping в Гуанчжоу, через который отправляет посылки Новая Почта, будет временно закрыт.

Об этом говорится на сайте компании.

«Обратите внимание!» Все посылки, которые прибудут на склад с 11 по 25 февраля, будут обработаны и отправлены в Украину первым рабочим рейсом 25.02.2026. Просим учесть это при планировании заказов, — говорится в сообщении.

Компания рекомендует оформлять заказы на китайских сайтах заранее, чтобы товары успели дойти до склада в Гуанчжоу до 11 февраля, и тогда их отправка в Украину пройдет без задержек.

