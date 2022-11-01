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С декабря определенная категория пенсионеров, независимо от вида пенсии, будет получать доплату до 579 грн.

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С декабря определенная категория пенсионеров, независимо от вида пенсии, будет получать доплату до 579 грн.

Фото: pixabay.com

Кому из пенсионеров с декабря 2022 положена надбавка 579 грн

В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц от 1 декабря 2022 возрастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионные выплаты, которые исчисляются из размера прожиточного минимума. Минимальная пенсия вырастет на 60 гривен, максимальная – на 660 гривен.

Независимо от вида назначенной пенсии, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 579 гривен.

С 1 апреля 2020 года этой категории пенсионеров была установлена доплата 500 гривен. После индексации 2022 доплата проиндексирована, лица в возрасте 80+ получат 579 гривен ежемесячно.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет установлена ежемесячная компенсационная доплата в размере до 300 гривен.

С октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75+ получают компенсационную доплату 456 гривен.

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Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
956
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