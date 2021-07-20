С начала года цены на недвижимость в Украине пошли вверх: какое жилье подорожало больше всего

С начала года цены на недвижимость в Украине пошли вверх: какое жилье подорожало больше всего

Цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,7%, на вторичном — на 9,9%.

Во II квартале 2021 цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,7%, на вторичном — на 9,9%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном — на 9,4%,

подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном — на 9,4%, Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,1%, на вторичном — на 10,3%,

на первичном рынке на 9,1%, на вторичном — на 10,3%, Трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,6%, на вторичном — на 10,0%.

Напомним:

Уже в конце лета эксперты прогнозируют очередное подорожание недвижимости. В Ассоциации риэлторов анонсируют повышение цен на вторичном и на первичном рынках на 5-7%. А до конца года, говорят риэлторы, цены на жилье вырастут на 10%. Среди причин подорожания недвижимости эксперты называют не только рост спроса. Украинцы все чаще выбирают недвижимость для инвестирования, как более стабильный рынок.

Когда эксперты прогнозируют очередное подорожание недвижимости – Экономические новости

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