С начала года ДТЭК инвестировал почти 3 млрд грн в украинскую угледобычу

Реклама

"Компания ДТЭК Энерго вложила 2,9 млрд гривен собственных средств в украинские шахты с начала 2025 года. Вложенные средства позволяют поддерживать необходимые для работы тепловой генерации запасы топлива, а также продолжать усиленно готовиться к зиме", - говорится в нем.

С начала года шахтеры компании ввели в работу 7 новых угольных рядов.

«Мы поддерживаем высокий уровень инвестиций в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить ритмичную работу шахт и добычу угля. Так как должны быть уверены, что генерирующие мощности обеспечены топливом для покрытия летних пиков потребления электроэнергии и будущего отопительного сезона, который начнется уже за считанные месяцы», - подчеркнул он.

Реклама

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу более 21 млрд грн.

Денежные средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.