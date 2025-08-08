ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

С начала года ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов

За шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«За первое полугодие 2025 года Группа ДТЭК уплатила в бюджеты всех уровней 24,3 млрд грн налогов — на четверть больше, чем за тот же период 2024-го», - говорится в нем.

Отмечается, что такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергетиков в сверхсложных условиях, а также из-за инвестиций в производство.

«Каждая гривна этих налогов — это поддержка армии, восстановление общин, зарплаты врачам и учителям, помощь нуждающимся в ней больше всего», - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.

