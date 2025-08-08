- Дата публикации
Категория
Деньги
С начала года ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов
За шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«За первое полугодие 2025 года Группа ДТЭК уплатила в бюджеты всех уровней 24,3 млрд грн налогов — на четверть больше, чем за тот же период 2024-го», - говорится в нем.
Отмечается, что такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергетиков в сверхсложных условиях, а также из-за инвестиций в производство.
«Каждая гривна этих налогов — это поддержка армии, восстановление общин, зарплаты врачам и учителям, помощь нуждающимся в ней больше всего», - подчеркнули в ДТЭК.
Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.