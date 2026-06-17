С начала года ДТЭК вложил 7 млрд грн в восстановление ТЭС и угледобычу готовясь к следующей зиме

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«По предварительным данным, в январе-мае этого года ДТЭК Энерго инвестировал в подготовку к следующему отопительному сезону около 7 млрд грн. Основную часть средств компания направила на восстановление разрушенных врагом мощностей тепловой генерации, ремонтную кампанию по повышению надежности оборудования, а также поддержку производственных мощностей шахт и машиностроительных заводов», — говорится в нем.

Эти работы проводятся для более устойчивой работы энергосистемы во время летних пиков потребления и подготовки к следующему отопительному сезону.

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В ДТЭК отметили, что компания продолжает ремонтную кампанию, а энергетики готовят мощности ТЭС для работы в условиях повышенных нагрузок и обеспечивают предприятия необходимыми материалами и оборудованием.

«Тысячи энергетиков и ремонтников работают над восстановлением в круглосуточном режиме. Мы делаем все возможное, чтобы возвращать в работу поврежденные мощности, повышать надежность оборудования, чтобы помочь энергосистеме пройти летние пики потребления и зиму», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Он добавил, что из-за масштаба разрушений восстановление будет продолжаться и до начала следующего отопительного сезона, и в течение зимы, и в следующем году.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК направил 51 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поддержку работы шахт и машиностроительных заводов.

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