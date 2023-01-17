С начала года в Украине изменились цены на овощи и фрукты: что подорожало больше всего

В Украине в начале года из-за роста спроса подорожали морковь и лук, а цены на чеснок пошли вниз.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Цены на овощи

Так, в среднем морковь сегодня уже на 16% дороже, чем в канун новогодних праздников и стоит 16-20 грн/кг. Подорожал на 12% с начала 2023 года и лук. Теперь его цены колеблются в пределах 23-27 грн/кг. Прибавили в цене также огурцы и томаты. Так, огурцы сегодня стоят от 58 до 130 грн/кг, а помидоры 55-75 грн/кг.

Цены же на белокочанную и брюссельскую капусту, свеклу, а также чеснок наоборот снизились. В то же время пекинская и брокколи стали дороже. Выросли цены и на зелень, за исключением лишь подешевевшего зеленого лука.

Цены на фрукты

Цены на фрукты также изменились. Дороже всего продаются банан (55-60 грн/кг) и лимон (50-65 грн/кг). Подорожали после новогодних праздников и яблоки, которые стоят 9-15 грн/кг. В то же время, апельсины (50-65 грн/кг) и мандарины (50-65 грн/кг) подешевели, снизились цены на хурму (75-145 грн/кг) и киви (50-70 грн/кг).

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост в этом году стоимости курятины, мяса и сала. Так, по прогнозам, эти продукты могут прибавить в цене еще около 30%. А вот яйца весной наоборот могут подешеветь.

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