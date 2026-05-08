- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
«С начала полномасштабной войны ДТЭК вложил 2,4 млрд евро в устойчивость энергосистемы» - Тимченко
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что подготовка к следующему отопительному сезону и инвестиции в устойчивость энергосистемы являются главными приоритетами компании.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Во время своего выступления глава ДТЭК отметил, что, несмотря на значительные разрушения энергетики, сейчас сфокусированы на подготовке к следующему отопительному сезону.
В частности, они восстанавливают разрушение, а также активно строят новые энергетические объекты.
Тимченко подчеркнул, что сейчас инвестиции компании направлены на повышение устойчивости энергосистемы.
«2,4 млрд. евро мы инвестировали с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции были направлены на восстановление поврежденных объектов и строительство новых. Так выглядит компания, которая верит в будущее Украины и это наша обязанность никогда не сдаваться», — подчеркнул глава ДТЭК.
Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику.