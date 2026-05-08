«С начала полномасштабной войны ДТЭК вложил 2,4 млрд евро в устойчивость энергосистемы» - Тимченко

Реклама

Об этом сообщили в ДТЭК.

Во время своего выступления глава ДТЭК отметил, что, несмотря на значительные разрушения энергетики, сейчас сфокусированы на подготовке к следующему отопительному сезону.

В частности, они восстанавливают разрушение, а также активно строят новые энергетические объекты.

Реклама

Тимченко подчеркнул, что сейчас инвестиции компании направлены на повышение устойчивости энергосистемы.

«2,4 млрд. евро мы инвестировали с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции были направлены на восстановление поврежденных объектов и строительство новых. Так выглядит компания, которая верит в будущее Украины и это наша обязанность никогда не сдаваться», — подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику.

Новости партнеров