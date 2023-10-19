С начала войны спрос на облачные решения увеличился в 7 раз – статистика Киевстара

Одним из инструментов для бизнеса, который помог украинским компаниям успешно преодолеть начало полномасштабной войны и особенно в период октября 2022 – марта 2023, является использование облачных сервисов. Речь идет о решениях, позволяющих организовать удаленную работу работников, а также обеспечивать бизнес путем переноса данных и критической IT-инфраструктуры в виртуальную среду. Об этом свидетельствует статистика компании Киевстар, являющейся официальным партнером Microsoft в Украине.

Киевстар приводит следующие данные.

1. С начала полномасштабной войны и до августа 2023 года потребление облачных сервисов Microsoft Azure в Украине выросло почти в 7 раз. Основные пики такого роста приходились на март-апрель 2022 года, когда начались активные боевые действия. А также на октябрь-март 2023-го, когда украинцы и украинский бизнес страдали от блекаутов из-за вражеских обстрелов.

Microsoft Azure – это облачная платформа Microsoft, которая открывает практически безграничные технологические возможности размещения и обработки данных в надежно защищенных дата-центрах более чем в 60 регионах мира. Это позволяет создавать резервные каналы передачи данных в виртуальной среде.

2. В течение года, а именно с августа 2022 по август 2023 количество запросов в Киевстар на подключение облачного продукта Microsoft Office 365 возросло почти втрое.

Это полный пакет инструментов для офисной работы, позволяющий в кратчайшие сроки развернуть удаленное рабочее место для сотрудников с обеспечением доступа к рабочим программам и документам из любого гаджета только при наличии доступа в интернет. В частности, Microsoft Office 365 доступен украинским корпоративным клиентам Киевстар не только отдельной услугой, но и в качестве дополнительного бонуса для некоторых корпоративных тарифов мобильной связи.

«Украинский бизнес показал большую выдержку с самого начала полномасштабной войны, особенно во время блекаутов. Этому способствовала в частности доступность инновационных технологических решений, провайдером которых выступает Киевстар, — комментирует такие данные директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечир. — Считаем, что использование облачных технологий стало одним из важнейших решений, которые помогли бизнесу удачно подготовиться к зиме и обеспечить работу в непредсказуемых условиях».

Кроме того, облачные продукты не только позволили обезопасить работу украинского бизнеса, но и создают новые возможности для развития даже в такой непростой ситуации. Ведь архитектура таких решений позволяет их легко масштабировать, достраивать новыми технологическими решениями, например аналитикой обширных данных, добавляет спикер.

Наибольший прирост в использовании облачных технологий наблюдался среди таких отраслей украинского бизнеса:

* Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — +183%

* Операции с недвижимым имуществом — +133%

* Информация и телекоммуникации — +115%

* Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта — +74%

* Строительство — +63%

* Перерабатывающая промышленность — +56%

* Финансовая и страховая отрасль — +55%

*Данные приведены по состоянию на май 2022 г. – июнь 2023 г.

«Финансовая и страховая отрасли показали относительно низкий прирост, ведь традиционно более ориентированы на безопасность данных и инфраструктуры и использовали их еще и до начала полномасштабных военных действий, — комментирует данные Константин Вечир. — В то же время, видим большой спрос на облачные решения в таких отраслях как ритейл, сельское хозяйство, производство. Это свидетельствует о готовности украинского бизнеса к еще большей гибкости и трансформации для дальнейшего развития в непростых условиях».

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара – международная Группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.