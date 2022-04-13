С начала войны в Ровенскую область переехало 15 предприятий с "горячих точек"

С начала войны в Ровенскую область переехало 15 предприятий с "горячих точек"

Больше всего обращений получили от бизнеса, специализирующегося на легкой промышленности.

С начала войны России против Украины в Ровенскую область переехало 15 предприятий из пострадавших от войны регионов.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Центром релокации бизнеса при ОВА проработано 589 "холодных" заявок. Из них 155 готовы начать процесс релокации в нашу область", — подчеркнул руководитель ОГА.

По словам Коваля, больше всего обращений область получила от предприятий:

пищевая промышленность – 33%;

легкая промышленность – 30%;

деревообрабатывающая и мебельная промышленность – 18%.

Контактный телефон ровенского Центра экономического развития и релокации бизнеса: 0800332723.

Как сообщалось, в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. За месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте, заявило Министерство цифровой трансформации Украины.

Читайте также: