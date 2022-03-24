С начала войны в украинский бюджет поступило 2 млрд долларов и 1 млрд евро международной помощи

С начала войны в украинский бюджет поступило 2 млрд долларов и 1 млрд евро международной помощи

В частности, помощь Украине оказали Италия, Великобритания, Латвия, Литва, Дания, Исландия и другие страны ЕС.

С начала войны международные партнеры предоставили Украине более 2 млрд долларов и 1 млрд евро финансовой помощи.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Так, в частности, от МВФ поступило 1,4 млрд долл., от Европейского Союза – уже поступило 600 млн евро макрофинансовой помощи, от Европейского инвестиционного банка – 400 млн евро, от Всемирного банка – транш в 312 млн евро. Кроме того, отмечает Марченко, Всемирный банк создал трастовый фонд, к которому присоединяются и отдельные правительства.

По словам министра финансов, уже предоставили и объявили о готовности оказать Украине безвозвратную помощь, в частности, правительства Италии, Великобритании, Латвии, Литвы, Дании, Исландии и других стран ЕС.

Марченко также отметил, что в настоящее время 24/7 идет обсуждение с крупными банками и компаниями санкций против России.

"Я общаюсь с международными инвестиционными банками, инвестиционными фондами, крупными компаниями, которые платят налоги России. Мы видим результаты по этому направлению. Многие, к кому мы обращались, сокращают свое присутствие в России и работают над дальнейшими санкциями, о чем я получил личные подтверждения от руководства компаний. Безграничная благодарность за эти решения!" – подчеркнул Марченко.

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