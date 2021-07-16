С октября пенсионеры будут получать дополнительные выплаты: кому и сколько денег дадут

С октября пенсионеры будут получать дополнительные выплаты: кому и сколько денег дадут

Кабмин также продолжает работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.

С октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты. Размер выплаты составит 400 гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в пятницу, 16 июля, во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, сообщил Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, в марте этого года провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.

Глава Кабинета министров напомнил, что в прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.

"Глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Премьер-министр напомнил, что на заседании Правительства 14 июля было принято решение о повышение пенсий для военных ", — говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что доплаты по 2000 гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тысяч украицев.

"И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам — нет", — сказал премьер.

Он добавил, что Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия составляет 3778 гривен. Средний размер пенсии в Украине увеличился на 54 гривны. Самый высокий размер средней пенсии в столице — более пять тысяч гривен. Самый низкий — в Тернопольской области — почти три тысячи гривен.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к концу 2021 года пенсии достигнут 6,5 тыс. грн.

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