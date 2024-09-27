С октября вырастут тарифы на свет: детали решения НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела тарифы на свет и примет соответствующее решение 1 октября.

О деталях роста тарифов на электроэнергию говорится в проекте постановления НКРЭКУ, опубликованном на портале ведомства.

В тексте проекта указано, что планируется внести изменения в постановление о тарифах на электроэнергию, принятое 20 мая 2024 года. Перечисляются несколько аргументов в пользу повышения цен. Один из этих аргументов – компаниям нужны деньги для восстановления после российских обстрелов. Другой аргумент – выравнивание цен с зарубежными. Тогда украинскому рынку будет выгодно покупать мощности для балансировки в Европейском Союзе.

Проект постановления состоит из пяти страниц. На предпоследней – новые тарифы на электроснабжение, которые начнут действовать с 30 октября (если постановление утвердят). Изменения касаются рынка "в сутки вперед", а для балансирующего рынка изменений нет.

Тарифы на рынке "в сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·час

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·час

с 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·ч

минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·час

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября вырастет цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: