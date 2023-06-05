С сегодняшнего дня НБУ будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

В отчет будут попадать операции на любые суммы, пишут СМИ.

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут посылать в Нацбанк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю.

Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ, которое есть в распоряжении издания.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, который осуществлял платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

P2P-перевод (перевод средств между физлицами)

пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах

оплаты в Интернете

перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании

в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что Национальный банк обязал банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

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