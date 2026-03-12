С сентября студентам повысят стипендии до 4000 грн: о ком идет речь

Правительство изменяет правила стипендий / © Фото из открытых источников

В Украине изменены правила выплаты академических стипендий для студентов. С 1 сентября 2026 года выплаты начнут получать также студенты частных учреждений высшего образования, если они учатся по государственному заказу.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Минимальная стипендия вырастет до 4000 грн

С нового учебного года минимальная академическая стипендия составит 4000 грн, что вдвое больше, чем в 2025 году.

Выплаты будут распространяться на студентов, обучающихся по государственному заказу, независимо от формы собственности университета.

Устранили правовой пробел

В МОН объяснили, что ранее академические стипендии выплачивались только студентам-бюджетникам государственных и коммунальных университетов.

В то же время студенты частных учреждений высшего образования, которые также учились по государственному заказу, фактически не имели определенного механизма получения стипендий.

Новым решением правительство урегулировало этот вопрос.

Средства уже заложены в бюджет

Финансирование выплат предусмотрено в бюджетных назначениях Министерства образования и науки на 2026 год.

В ведомстве отмечают, что изменения явились результатом обращений студентов.

«Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы у молодежи были возможности и достойные условия жизни и развития в Украине», — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отметим, что с начала нового учебного года студенты, получающие образование по государственному заказу, смогут получать академические стипендии независимо от того, учатся ли они в государственном, коммунальном или частном университете.

