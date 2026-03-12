- Дата публикации
С сентября студентам повысят стипендии до 4000 грн: о ком идет речь
В Украине изменены правила выплаты стипендий. С 1 сентября 2026 года часть студентов будет получать не менее 4000 грн.
В Украине изменены правила выплаты академических стипендий для студентов. С 1 сентября 2026 года выплаты начнут получать также студенты частных учреждений высшего образования, если они учатся по государственному заказу.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
Минимальная стипендия вырастет до 4000 грн
С нового учебного года минимальная академическая стипендия составит 4000 грн, что вдвое больше, чем в 2025 году.
Выплаты будут распространяться на студентов, обучающихся по государственному заказу, независимо от формы собственности университета.
Устранили правовой пробел
В МОН объяснили, что ранее академические стипендии выплачивались только студентам-бюджетникам государственных и коммунальных университетов.
В то же время студенты частных учреждений высшего образования, которые также учились по государственному заказу, фактически не имели определенного механизма получения стипендий.
Новым решением правительство урегулировало этот вопрос.
Средства уже заложены в бюджет
Финансирование выплат предусмотрено в бюджетных назначениях Министерства образования и науки на 2026 год.
В ведомстве отмечают, что изменения явились результатом обращений студентов.
«Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы у молодежи были возможности и достойные условия жизни и развития в Украине», — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.
Отметим, что с начала нового учебного года студенты, получающие образование по государственному заказу, смогут получать академические стипендии независимо от того, учатся ли они в государственном, коммунальном или частном университете.
