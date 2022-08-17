С сентября у Monobank вырастет процент за снятие наличных: детали

Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.
С 1 сентября у Monobank вырастет процент за снятие наличных с карты – с 0,5% до 0,9%.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
По его словам, платежные системы, под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей, более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.
"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%. Несмотря на это, новый тариф по-прежнему будет одним из самых выгодных в стране", — говорится в сообщении.
Напомним, в приложении Monobank снова доступна покупка валюты.
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