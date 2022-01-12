С января некоторым категориям полицейских поднимут зарплаты: глава Нацполиции сообщил, кому именно

С января некоторым категориям полицейских поднимут зарплаты: глава Нацполиции сообщил, кому именно

С 1 февраля увеличение зарплат будет касаться каждого работника.

В январе же увеличение заработной платы на 5 процентов получат 14 категорий полицейских.

Об этом в эфире "Рада" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, это подразделения патрульной полиции, полиции особого назначения, находящиеся на востоке нашей страны добробаты, взрывотехническая служба, участковые офицеры полиции, конвойная служба, работники ИВС, ювенальная превенция, те подразделения, которые работают с громадами.

По словам Игоря Клименко, подразделения криминальной полиции, следствия и дознания в январе получат увеличение заработной платы на 5%, еще на 5% зарплата вырастет в феврале.

Напомним, украинским правоохранителям с февраля 2022 года повысят зарплаты. В госбюджете на 2022 год на повышение зарплат полицейским предусмотрено дополнительные 2,8 млрд. грн. Из них на зарплаты полиции дополнительно выделено 1 млрд. грн.

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