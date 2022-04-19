Садовый рассказал о ценах на жилье во Львове и возможной конфискации имущества

Садовый рассказал о ценах на жилье во Львове и возможной конфискации имущества

Андрей Садовый сообщил, как изменилась ситуация в городе с ценами на жилье и как власть контролирует этот процесс.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что местные власти отслеживают цены на жилье в городе. Арендодатели обязаны сдавать жилье по довоенным ценам.

Об этом он сказал в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1".

"Мы установили правило, что цена не должна быть выше той, которая была до 24 февраля, и даже некоторые отели снизили цену от той цены. Но есть единичные случаи, мародерства, я по-другому назвать это не могу", — заявил он.

По словам Садового, в случае завышения цен на жилье власти предоставляют информацию в военную администрацию и ожидают, что будет законодательная возможность, чтобы это имущество можно было изымать.

"И потом поселять тех самых наших украинцев, которые прячутся от бомбардировок и, возможно, для семей военных. Но должна быть соответствующая процедура. Но каждый кейс четко прорабатывается", — подчеркнул он.

Напомним, Садовый прокомментировал ракетный удар по Львову.

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