Сало в Украине дешевеет, но есть нюанс: сколько теперь стоит килограмм

Сало / © iStock

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В июле 2026 года цена сала в Украине снова немного снизилась. Продукт постепенно дешевеет еще с середины весны.

Об этом пишет AgroPortal.

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Цены на сало — сколько стоит

По информации ведомства, по сравнению с июнем (212,11 грн/кг) стоимость продукта незначительно снизилась на 210,92 гривны за килограмм. В целом по данным статистики цены на сало опускаются ежемесячно, начиная с апреля.

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В то же время в годовом измерении наблюдается рост стоимости: по отношению к июлю прошлого года сало подорожало на 21% — тогда его цена составляла 174,64 грн/кг. В Госстате отмечают, что эта статистика не учитывает оккупированные территории и зоны боевых действий.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, картофель в Украине сейчас стоит в среднем на 37% дешевле, чем в прошлом. Аналитики объяснили, почему цены падают и есть ли предпосылки для их роста.

Также аномальная жара ударила по урожаю белокочанной капусты в Украине. Из-за медленного созревания и сокращения предложения фермеры уже повышают цены.

К слову, в Украине уже вторую неделю подряд снижаются оптовые цены на морковь.

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