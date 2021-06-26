Сальвадор хочет спасти свою экономику с помощью биткоина: жителям раздадут криптовалюту

Сальвадор хочет спасти свою экономику с помощью биткоина: жителям раздадут криптовалюту

Чтобы получить актив, надо открыть счет в национальном биткоин-кошельке Chivo.

Власти Сальвадора пообещала раздать жителям по 30 долларов в биткоинах. Массовое использование криптовалюты, по мнению чиновников, поможет привлечь инвестиции в страну.

Об этом пишет Bloomberg.

Эта инициатива также увеличит потребление и снизит затраты на денежные переводы для миллионов жителей, работающих за рубежом.

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Чтобы получить актив, надо открыть счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут платить биткоинамы за товары, цены на которые указаны в долларах.

Но есть проблема — это позиция Всемирного банка, который отказался содействовать распространению биткоина.

Международный валютный фонд, в свою очередь, столкнулся с "макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами" в связи с переходом Сальвадора на биткоин.

Напомним, 9 июня стало известно, что первое государство в мире официально признала биткоин платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора. Ратификация этого законопроекта сделает обязательным принятия биткоина в качестве оплаты. То есть самая известная из криптовалют станет платежным средством наравне с долларом США. Соответствующую инфраструктуру собираются создать в течение 90 дней.

Новости мира Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

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