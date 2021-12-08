Самая богатая россиянка, бизнес которой под санкциями в Украине, приумножила свое состояние на 1000%

Обладательница крупнейшего российского интернет-магазина Татьяна Бакальчук совершила стремительный рывок в рейтинге самых богатых бизнесменов России.

В 2021 году владелица российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером по приросту состояния среди миллиардеров мира.

По оценке Forbes, самая богатая россиянка теперь владеет активами более чем на $13 млрд.

В прошлом году Бакальчук занимала лишь 93 место среди самых богатых россиян, обладая состоянием в $1 млрд. Стремительный рывок по приросту состояния, который составляет более 1000 процентов, стал самым крутым среди мировых миллиардеров и позволил ей подняться на 13 строчку в российском рейтинге богачей.

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Татьяне Бакальчук принадлежит 99% ООО Wildberries, еще 1% принадлежит ее мужу Владиславу.

В июле этого года ее частное предприятие попало под санкции украинского СНБО, поскольку онлайн-магазин продавал форму российских солдат, другие товары с символикой российских силовых структур и портретами Путина.

Напомним, один из богатейших бизнесменов России, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджер Telegram Павел Дуров, родом из Санкт-Петербурга, получил французское гражданство.

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