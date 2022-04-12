Самая большая перерабатывающая компания Индии отказалась от российской нефти — Reuters

Ранее Индия осудила убийства украинцев в Буче.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания из Индии IOC исключила из своего тендера несколько сортов нефти, в том числе российскую Urals.

Об этом сообщает Reuters.

Главный нефтепереработчик Индии сообщил участникам рынка, что нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входят в список марок на его последнем тендере.

Напомним, Индия, которая является давним партнером Российской Федерации в Азии, осудила убийство мирных жителей в украинском городе Буча и призвала к независимому расследованию.

Также индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели-Москва-Дели.

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