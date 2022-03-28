"Самая большая в истории авиации кража": РФ отказалась возвращать лизингодателям 400 самолетов

Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранным государствам, в свой собственный реестр

Российские авиакомпании в понедельник, 28 марта, должны вернуть лизингодателям 400 самолетов. Однако власти страны-агрессора отказываются это делать.

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Об этом пишет Reuters.

Большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах, хотя на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.

"Я боюсь, что мы станем свидетелями величайшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации", — сказал доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Белоткач.

По международным правилам, двойная регистрация запрещена, но Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранным государствам, в свой собственный реестр после принятия разрешающего закона. Правительство России также заявило, что 78 самолетов российских перевозчиков не вернутся в РФ, поскольку арестованы за границей.

Несмотря на то, что самолеты застрахованы, беспрецедентный характер и масштабы потенциального ущерба, вероятно, будут означать годы судебных споров между лизингодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения по выплатам, считают аналитики.

И даже если самолеты будут изъяты, стоимость возмещения будет под вопросом, потому что самолеты должны иметь точные записи о техническом обслуживании, чтобы убедиться, что они оснащены оригинальными запчастями, которые можно отследить – еще одна сфера, на которую направлены санкции Запада против России.

Хотя общая стоимость самолетов огромна, влияние на отдельные лизинговые фирмы все еще может управляться, даже если понадобится списание, поскольку самолеты, арендованные российскими авиакомпаниями, составляют менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.

"Это не нанесет ущерба лизинговому бизнесу. На мой взгляд, это изменяет будущий рыночный потенциал России", – сказал директор Alton Aviation Consultancy Брэд Дэйли, ранее работавший в ирландском лизинговом гиганте AerCap Holdings.

Некоторые частные российские авиакомпании заявили о готовности вернуть самолеты арендодателям, хотя неясно, одобрит ли российское правительство эти действия.

В некоторых случаях арендодатели имеют гарантийные депозиты, которые можно конфисковать и которые могут помочь покрыть часть любого ущерба, но все равно лишь часть стоимости самолета. Рейтинговое агентство KBRA сообщило, что страховые депозиты обычно составляют от одного до четырех месяцев аренды, в зависимости от кредитной оценки арендующей самолет авиакомпании. Хотя, например, в одной из китайских лизинговых компаний сообщили, что не брали страховые депозиты из государственного "Аэрофлота", у которого была лучшая кредитная оценка до санкций.

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