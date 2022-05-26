Самая дешевая квартира - 2200 грн: за сколько во Львове можно арендовать жилье

Самая дешевая квартира - 2200 грн: за сколько во Львове можно арендовать жилье

С начала полномасштабной войны России против Украины в западные регионы переехало много людей, спасавшихся от боевых действий.

Одним из городов, куда ехали и дальше прибывают внутренние переселенцы, является Львов. По состоянию на конец мая, по данным Львовского городского совета, в городе проживает 150 тысяч человек из других регионов.

За сколько во Львове можно арендовать квартиру по состоянию на конец мая

Самый большой пик спроса на аренду жилья во Львове был в марте. Из-за большого количества людей и отсутствия предложений аренда однокомнатной квартиры во Львове составила даже более 20 тыс. грн. Однако по состоянию на конец мая стоимость аренды жилья снизилась.

Самая дешевая квартира во Львове обойдется в 2200 грн. Это — квартира-"кавалерка" (когда предлагают в аренду только комнату без удобств — ред.). Расположено она относительно близко к центру. Однако условия там далеко не идеальны, в частности, туалет на улице, а кухня и спальня в одном помещении.

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Похожее жилье, однако с общими кухней и ванной вблизи центра Львова можно арендовать за 5000 грн.

Фото: www.olx.ua

Также от 3500 до 4500 грн можно арендовать комнату в общежитии, однако ванна и туалет будут общими.

Фото: www.olx.ua

Есть во Львове и полноценные квартиры по относительно бюджетной цене. К примеру, в Железнодорожном районе города предлагают жилье за 6000 грн. в месяц. Правда, в квартире отсутствует современный ремонт и оборудована она мебелью 80-х годов. Плюсом есть наличие бытовой техники.

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

От 7000 до 10000 грн во Львове можно арендовать полноценную квартиру. Там будет новый ремонт, мебель и наличие бытовой техники. За 10000-15000 тыс. грн. во Львове можно снять однокомнатную квартиру в новостройке с современным ремонтом.

Арендовать двухкомнатную квартиру во Львове можно от 8 тыс. грн. Это помещение в основном с "советским" ремонтом. В новостройках с современным ремонтом аренда квартиры обойдется от 400 до 1000 долларов в месяц. Все зависит от месторасположения дома. Трехкомнатную квартиру во Львове можно снять от 8000 грн на окраине города и даже за 3000 долларов – в новостройке с дизайнерским ремонтом.

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Львовские риэлторы говорят, что цены на аренду квартир в городе уже почти как до войны

В комментарии Тvoemisto.tv львовский риелтор Роман Юськив рассказал, что стоимость аренды жилья во Львове уже почти на довоенном уровне. Он отметил, что наиболее активно во Львове арендуют бюджетное жилье, однако такого мало. Больше всего предложений в городе по аренде жилья бизнес-класса.

"Например, у нас сейчас освобождается трехкомнатная квартира в новостройке на ул. Бойкивской, ее цена – 800 долларов. Относительно более дешевых вариантов, есть предложение аренды двухкомнатной квартиры в классической "чешке" на ул. Любинской, это не самый плохой район, и стоит она 10 тысяч гривен, но более дешевые квартиры сразу разбирают, потому что на них большой спрос", – говорит риелтор.

Роман Юськив отмечает, что стоимость аренды квартир во Львове со временем будет уменьшаться.

"Думаю, аренда жилья еще будет дешеветь. Несмотря на переселение, в Украине идет война. Люди должны работать, переселенцы также ищут работу, чтобы иметь дальше на что жить. В этом году прогнозируют спад ВВП на 30%. Думаю, на 20% стоимость аренды жилья еще может снизиться. Например, в Киеве цены опустились уже на 40%", – предполагает эксперт.

Напомним, цена на аренду квартир в Киеве из-за полномасштабной войны в среднем на рынке упала на 38% в гривне.

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