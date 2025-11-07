ТСН в социальных сетях

Самая дорогая аренда жилья в Украине: где люди платят больше всего

Ужгород, Львов и Киев возглавили рейтинг стоимости аренды жилья в Украине. В нескольких городах зафиксирован стремительный рост цен.

Аренда квартиры

Аренда квартиры / © iStock

По состоянию на 7 ноября 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине колеблется от 4,5 до почти 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили аналитики компании ЛУН.

Сколько украинцы тратят на аренду

Самые высокие цены зафиксировали в Ужгороде — в среднем 19 700 грн в месяц. За последние полгода аренда здесь выросла на 5%.

На втором месте — Львов с показателем 17 700 грн, что на 6% больше, чем весной. Киев замкнул тройку лидеров: средняя цена аренды — 17 000 грн, однако за последние месяцы она снизилась на 6%.

Самый заметный рост наблюдается в Ивано-Франковске, где аренда подорожала на 17% и сейчас достигает 16 000 грн.

В то же время самое дешевое жилье остается в Харькове (4 500 грн), Запорожье (5 000 грн), Николаеве (6 000 грн) и Сумах (6 500 грн). Здесь стоимость аренды или не меняется, или даже снижается.

Средняя цена аренды квартиры

В среднем жители Украины отдают на аренду от 20% до 76% своей зарплаты. Наибольшая нагрузка на бюджет наблюдается в Ужгороде, где 76% дохода арендаторов идет на оплату жилья.

Во Львове и Ивано-Франковске этот показатель составляет 64%, в Киеве — 56%, а в Черновцах — 51%. Зато в восточных регионах соотношение значительно меньше: Харьков — 20%, Запорожье — 23%, Николаев — 29%.

Средний процент заработной платы, который идет на аренду

Сколько лет нужно арендовать, чтобы «выкупить» квартиру

Инфографика ЛУН показывает, сколько лет нужно арендовать квартиру, чтобы ее стоимость равнялась сумме арендных платежей.

В среднем по Украине этот показатель колеблется от 8 до 17 лет, в зависимости от города.

В Харькове — 17,2 года, в Чернигове этот показатель — 16,2 года (+28% за полгода), в Ровно — 16,9 лет (+22%). В Киеве 13,6 года, во Львове — 13,3 года, в Одессе — 15,8 года, в Ивано-Франковске (8,6 года), а в Хмельницком (11,8 года).

Стоимость квартиры в годах аренды

Напомним, в Сети раз за разом поднимается тема высокой стоимости аренды жилья в прифронтовой зоне. Военные жалуются, что кое-где снимать жилье становится все сложнее: местные не идут на контакт или же просят за «уставший дом» 30-40 тысяч гривен в месяц.

