Самая популярная крупа в Украине резко выросла в цене: украинцы готовятся к удару по кошельку

Гречка

Гречневая крупа, важный продукт для здорового питания, продолжает расти в цене. Если еще месяц назад прогнозы аналитиков предполагали цену около 50 грн. за килограмм, то сейчас она уже достигла этого уровня. За 2025 год гречиха подорожала почти на 28%.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В декабре 2025 года средняя цена крупы составила 44,9 грн. за килограмм, что на 5,5% больше, чем в ноябре (42,5 грн.). Уже к началу 2026 года темпы роста ускорились почти вдвое.

Экономист Владимир Чиж объясняет, что основными причинами подорожания есть умеренный рост цен на зерновые культуры, погодные условия, сезонность и уровень урожая. По его прогнозу, рост мог составить 8-10%, и он подтвердился в течение месяца.

По данным портала Минфин, на 17 февраля средняя цена гречки в украинских городах составляет 50,1 грн за килограмм. Для сравнения, 17 января она стоила 46,1 грн., то есть за месяц цена выросла на 4 грн (примерно 9%).

В разных торговых сетях крупу можно найти чуть дешевле – за 48 грн, однако даже в этом случае месячное подорожание составило 5%.

Напомним, в январе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7%, а в годовом исчислении - на 7,4%. Госстат опубликовал инфографику и подробности индексов цен.

Ранее сообщалось, что Украине растет себестоимость хлеба из-за более дорогой электроэнергии, дефицита кадров и логистики. Пекари объяснили, на сколько поднимут цены в феврале и какие прогнозы на год.