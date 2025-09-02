«Самое дорогое электричество» — миф: конечная цена для украинского бизнеса в августе была на уровне ЕС

© pixabay.com

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«После повышения НКРЭКУ предельной цены на е/е месяц назад в СМИ развернулась мощная компания, что цены поднимутся до небес и многие промышленные предприятия остановятся, поскольку потеряют конкурентоспособность. В то же время почему-то такие эксперты забыли вспомнить, что изменение предельной цены было вынужденным для покрытия дефицита в пиковые часы за счет импорта», — подчеркнул он.

По словам эксперта, уже с прошлой недели средняя цена на рынке в сутки вперед (РДН) снизилась на 10%, и эта тенденция продолжается.

«Тогда была придумана новая страшилка – цены на РДН в Украине в августе этого года были самыми высокими в Европе. А случайно «забыли» сказать, что цена РДН, то есть лишь одна из составляющих конечных цен, а большинство контрактов в ЕС на э/э являются долгосрочными в отличие от нашего рынка, где существует доминирование РДН, что является серьезной проблемой государственного регулирования, но точно не генерации», — отметил Омельченко.

Он привел данные, позволяющие оценить объективную картину. С начала 2025 года среднемесячная цена РДН в Украине колебалась в пределах €92-135/МВт·ч, что ставило страну от 1-го до 18-го места в европейском рейтинге в зависимости от месяца. При этом конечная цена для промышленных потребителей 1-го класса напряжения в августе составляла €161/МВт·г — то есть находилась в середине европейского рейтинга.

Эксперт подчеркнул, что при формировании конечных счетов следует учитывать не только биржевые котировки, но и премии или скидки продавца, тарифы на передачу и распределение, поставки и НДС.

Он также напомнил, что в Украине ценообразование в значительной степени базируется на спотовых рынках, в то время как в большинстве стран ЕС действуют долгосрочные контракты.

«В случае внедрения европейского подхода, конечная цена для потребителя могла бы быть на 10–20% ниже по сравнению с текущим подходом, основанным на спотовых котировках», — подытожил Омельченко.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что украинские тарифы часто неправильно сравнивают с ЕС. Конечные тарифы на электроэнергию в Европе включают оплату транспортировки, распределения и специальные налоги, что и делает их фактически выше украинских.