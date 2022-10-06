Самые богатые россияне с начала 2022 года потеряли почти $95 млрд: кто "обеднел" больше всего

Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, почти половину своего состояния российские олигархи потеряли всего за один месяц — в сентябре.

По состоянию на октябрь 2022 года состояние богатейших российских бизнесменов, находящихся под санкциями США и ЕС, сократилось на $94,64 млрд. Наибольшие финансовые потери понесли основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

По подсчетам Frank Media на основе данных Bloomberg Billionaires Index, чуть более чем за месяц, с 1 сентября по 3 октября, состояние российских олигархов суммарно уменьшилось аж на $40,7 млрд.

Наиболее обедневшим в списке предпринимателей из России оказался глава инвестгруппы "Ренова" и совладелец "Русала" Виктор Вексельберг: его состояние сократилось на $11,2 млрд, сейчас оно оценивается в $7,24 млрд.

Список оказавшихся в минусе миллиардеров пополнил также председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов — он потерял $9,78 млрд, теперь его состояние составляет $19,1 млрд.

Состояние основателя инвесткомпании Volga Group Геннадия Тимченко уменьшилось на $9,66 млрд, достигнув цифры $12,8 млрд.

Финансовое состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина сократилось на $9,12 млрд и составило $18,9 млрд.

У крупнейшего акционера горно-металлургического холдинга Evraz и акционера "Норильского никеля" Романа Абрамовича состояние сократилось почти наполовину, он потерял $8,26 млрд и сейчас оценивается в $9,74 млрд.

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Однако трое участников рейтинга, по данным агентства, смогли улучшить свое финансовое состояние с начала 2022 года. В частности, предприниматель Андрей Гурьев, бывший генеральный директор компании "ФосАгро", увеличил состояние на $1,58 млрд — до $9,48 млрд.

Состояние генерального директора крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук выросло на $198 млн — до $5,8 млрд.

Партнер Алишера Усманова в инвесткомпании USM и владелец доли в холдинге AliExpress Андрей Скоч увеличил свое состояние на $172 млн — до $5,59 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg – это рейтинг самых богатых людей мира, обновляющийся в режиме реального времени. В нем отражаются показатели личного благосостояния его участников, основанные на изменениях рынка и отчетности Bloomberg.

Напомним, российский олигарх Михаил Фридман намерен получить украинское гражданство. Также Фридман хочет перерегистрировать свой бизнес в Украине.

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