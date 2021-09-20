Самые богатые семьи мира: кто они и как сколотили состояние

Самые богатые семьи мира: кто они и как сколотили состояние

По данным рейтинга, состояние 25 самых богатых семей мира составляет 1,7 трлн долларов.

Американское издание составило рейтинг самых богатых семей мира. Те, кто попал в список, представляют несколько отраслей и регионов.

Как сообщает финансовый журнал Bloomberg, рейтинг с состоянием в 238, 2 млрд долларов возглавило семейство Уолтон, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

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Walmart — крупнейший в мире розничный торговец по размеру выручки с объемом продаж 559 млрд долларов. Имеет более чем 10500 магазинов по всему миру. Семья Уолтон владеет 48% розничной торговли, и эта доля составляет основу крупнейшего состояния в мире. В этом году Уолтон реализовали акции на сумму в 6 млрд долларов. Их состояние за последний год выросло на 12 млрд долларов.

На втором месте рейтинга — семейство Марс (141,9 млрд долларов). Они владеют производителем шоколадных конфет "Mars". Фрэнк Марс начал продавать конфеты в 1902 году, в возрасте 19 лет. Бизнес, который он создал, известный благодаря батончикам M&Ms, Milky Way и Snickers.

На третьем месте — семья Кох (Koch Industries) с состоянием в 124,4 млрд долларов. Братья Фредерик, Чарльз, Дэвид и Уильям унаследовали нефтяную фирму отца Фреда. Братская вражда за контроль над компанией в начале 1980-х заставила Фредерика и Уильяма покинуть семейный бизнес, а Чарльз и Дэвид остались. С тех пор он превратился в Koch Industries, конгломерат с годовым доходом около 115 млрд долларов.

Четвертые в списке — семья Эрме. Им принадлежит знаменитая модная марка "Hermes" — 111,6 млрд долларов. Семья в шестом поколении владеет французской модной компанией класса люкс, известной своими сумками Birkin. Среди членов семьи, которые занимают руководящие должности в компании - художественный руководитель Пьер-Алексис Дюма и Аксель Дюма.

Пятерку замыкает королевская семья Саудовской Аравии (100 млрд долларов). Многие члены королевской семьи зарабатывали деньги на посредничестве в государственных контрактах и соглашениях с землей, а также путем создания предприятий, обслуживающих государственные компании, таких как Saudi Aramco. Наследный принц Мохаммед бин Салман, сын седьмого монарха Саудовской Аравии, короля Салмана, лично контролирует активы на сумму более 1 млрд долларов.

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