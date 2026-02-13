Самые большие скидки в истории российской нефти добивают военную машину Путина — The Telegraph

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Российская нефть продается с самой большой скидкой за всю историю наблюдений, что наносит сокрушительный удар по военной машине кремлевского диктатора Владимира Путина. Стоимость эталонной марки Urals в январе упала до средней отметки в 37,50 долларов за баррель, поскольку Москва столкнулась с жесткими американскими санкциями и проблемами на индийском рынке.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на экономических экспертов.

Эффект Трампа и потеря Индии

По данным бывшего главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса, российская нефть Urals сейчас на 42% дешевле Brent, которая торгуется на уровне 67 долларов. Это падение стало прямым следствием санкций, которые президент США Дональд Трамп наложил на нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" в октябре прошлого года.

Аналитики отмечают, что ранее экспортеры находили пути обхода ограничений, но сейчас ситуация изменилась драматично. Кроме того, Индия согласилась прекратить покупку российской нефти в обмен на понижение тарифов со стороны США.

Международное энергетическое агентство подтверждает: поставки нефти из Москвы в январе упали на 350 000 баррелей в сутки, а импорт в Индию сократился до самого низкого уровня с ноября 2022 года.

"Шоковая терапия" для Москвы

Экономисты предупреждают, что значительное сокращение нефтяных доходов создает большие проблемы для Путина, ведь именно эти деньги удерживают российскую экономику на плаву. Чтобы компенсировать потери, экспортеры вынуждены будут продавать сырье еще дешевле, пытаясь заинтересовать Китай.

ЕС также усилил давление, запустив 20-й пакет санкций, переходящий от ценового потолка к полному запрету морских услуг для перевозки российской нефти. Эксперты призывают Запад продолжать применять тактику "шока и трепета", чтобы окончательно лишить агрессора ресурсов для ведения войны.

Ситуация с нефтью РФ становится критической

Напомним, что на 10 февраля на танкерах в открытом море находилось около 143 млн баррелей российской нефти, что составляет примерно половину месячной добычи сырья в РФ. Большинство этих судов превратились в плавучие хранилища и дрейфуют вблизи портов или в зонах перевалки, ожидают покупателей, которые требуют рекордных скидок.

Эксперты считают, что подобная патовая ситуация создает эффект домино и подрывает продажи не только сырой нефти, но и нефтепродуктов. Аналитики предполагают, что если война станет слишком дорогой из-за потери нефтедолларов, Кремль может решить снизить интенсивность боевых действий и сосредоточиться на удержании уже захваченных территорий.

В то же время, накануне четвертой годовщины вторжения в Украину доходы России от экспорта нефти и газа уже обвалились до минимумов, которых не фиксировали многие годы. Такое падение явилось результатом новых санкционных решений США и Евросоюза, а также тарифного давления со стороны Вашингтона на Индию.

Уменьшение валютных поступлений заставляет российского диктатора Владимира Путина искать деньги внутри страны. Чтобы удержать фронт и наполнить бюджет, Кремль вынужден обращаться к внутренним заимствованиям и экстренно повышать налоговую нагрузку на собственное население.