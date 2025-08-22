Самые популярные вакансии в Украине в 2025 году и уровень зарплат

Работа в Украине

По состоянию на июль 2025 года в списке вакансий, на которые чаще всего отзываются украинцы, появились новые лидеры — упаковщик и бариста.

Об этом сообщает пресс-служба "OLX Работа", передает УНИАН.

Кто зарабатывает больше, а кто — меньше

Согласно исследованию, самую высокую зарплату среди популярных вакансий получают водители — 33 000 грн в месяц. На противоположной стороне рейтинга — уборщицы с оплатой 12 375 грн.

Средние медианные зарплаты в 2025 году:

разнорабочий — 22 500 грн

производство/рабочие специальности — 24 000 грн

водитель — 33 000 грн

продавец — 20 000 грн

упаковщик — 20 000 грн

начало карьеры/студенты — 20 000 грн

грузчик — 21 500 грн

бариста — 18 250 грн

уборщица — 12 375 грн

охранник — 15 250 грн

Аналитики OLX отмечают, что рабочие специальности остаются в топе уже пять лет подряд.

Рабочие профессии — это основа рынка труда. Несмотря на изменение тенденций, они стабильно остаются востребованными. Такие вакансии часто не требуют специального образования, но гарантируют стабильный спрос.

Кто потерял популярность

Исследование также показало снижение интереса к строительным специальностям, гостинично-ресторанному бизнесу и туризму. Если в 2021 году они входили в топ, то уже с 2022-го постепенно исчезли из рейтинга.

Напомним, в 2026 году в Украине ожидается рост заработной платы учителей, и это один из ключевых приоритетов правительства. В то же время, чиновники признают, что реализация этой задачи является непростым вызовом.

По данным, в первом квартале 2025 года средняя зарплата по стране достигла 23 460 гривен, тогда как педагоги получали в среднем 14 307 гривен, что на 13,1% больше, чем годом ранее.

Размер оклада учителя определяется тарифной сеткой в зависимости от категории — от 10-го до 14-го тарифного разряда. Кроме базовой ставки, предусмотрены доплаты: за выслугу лет (10–30%), за престижность труда (5–30%) и новые надбавки — с января 2025 года 1000 грн за работу в неблагоприятных условиях, а с сентября эта сумма вырастет до 2000 грн.

Также правительство планирует поэтапное повышение минимальной заработной платы в Украине. С 1 января 2026 года она составит 8688 грн, а к 2028 году, согласно прогнозам, превысит 10 тысяч гривен.