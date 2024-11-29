Самые высокие цены за семь лет: в Украине подорожал один из любимых овощей

На этой неделе в Украине существенно выросли цены на свежие помидоры.

Об этом сообщил проект EastFruit.

"Да, сегодня помидоры поступают в продажу по 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. Сформировавшиеся цены на данную продукцию сохраняют за собой самые высокие показатели на внутреннем рынке Украины, как минимум за последние 7 лет", – сообщили аналитики проекта.

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Они отмечают, что из-за постоянного спроса и дефицита предложения продавцы повысили цены на те имеющиеся объемы продукции. При этом трейдерам пока не удается наладить импорт помидоров, чтобы удовлетворить потребности украинских потребителей.

"Стоит отметить, что сейчас цена на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 49% выше, чем в конце ноября 2023", — отметили эксперты.

Аналитики прогнозируют, что в скором времени на украинском рынке увеличится объем турецких овощей, в том числе помидоров, которые будут составлять подавляющее большинство предложений до начала следующего агросезона в Украине.

Напомним, в Украине цены на продукты питания продолжают постоянно расти. Но по прогнозу Олега Пендзина, декабрь обещает небольшой перерыв в росте цен — по крайней мере, на первые две недели.

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