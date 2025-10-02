Самые высокие зарплаты в Украине и ожидания сотрудников: названы высокооплачиваемые профессии

Рейтинг высокооплачиваемых профессий в Украине / © ТСН.ua

Специалисты строительной отрасли и дальнобойщики возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования от "OLX Работа" и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), пишет «Униан».

В августе 2025 года самый высокий уровень медианной заработной платы зафиксирован у представителей рабочих специальностей.

Лидеры по уровню дохода

Самые высокие медианные зарплаты получали:

фасадники и штукатуры — по 55 000 грн;

дальнобойщики, каменщики и рихтовщики — около 50 000 грн.

Также высокие доходы в диапазоне от 42 000 до 46 000 грн имеют плиточники, прорабы, маляры, риелторы, автомаляры и строители. Это свидетельствует о высоком спросе и конкурентной оплате труда в сфере строительства, ремонта и логистики.

Динамика повышения зарплат: неутешительная статистика

Руководитель направления "OLX Работа" и руководитель HR-комитета ЕБА Мария Абдуллина сообщила, что почти половина опрошенных работников (49%) в этом году не получали повышения заработной платы.

Ситуация с повышением доходов выглядит следующим образом:

23% респондентов сообщили о росте зарплаты до 10%.

10% получили повышение до 20%.

Лишь 8% зафиксировали рост дохода на 21% и больше.

Кроме того, 11% опрошенных, к сожалению, столкнулись с сокращением заработной платы, что примерно соответствует уровню прошлого года (12%).

Официальное трудоустройство и причины отказа от работы

Опрос также выявил четкий запрос на легализацию трудовых отношений: 62% украинцев стремятся к официальному трудоустройству. Однако значительная часть (35%) готова работать и без заключения официального договора.

Среди тех, кто не ищет работу, наиболее распространенными причинами являются:

выход на пенсию (42%);

состояние здоровья (22%);

пребывание в декретном отпуске (13%).

Примечательно, что 11% респондентов назвали страх мобилизации ключевым фактором отказа от поиска работы.

Напомним, в 2025 году на украинском рынке труда работодатели стали гораздо активнее искать специалистов, чем сами работники готовы предлагать свои услуги. В Государственной службе занятости назвали те профессии, где это больше всего ощущается.