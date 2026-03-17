Самый глубокий кризис за 20 лет: война против Ирана уничтожает экономики Персидского залива — Bloomberg

Удары США и Израиля по Ирану существенно подняли цены на энергоносители и угрожают мировой экономике продолжительным кризисом

Реклама

Война против Ирана, если она не завершится в ближайшее время, грозит нанести сокрушительный удар крупнейшим экономикам Персидского залива: Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару.

Об этом пишет Bloomberg.

Если боевые действия будут продолжаться до апреля включительно и приведут к перекрытию Ормузского пролива на два месяца, ВВП Катара и Кувейта может сократиться на 14% уже в этом году.

Реклама

«Для многих экономик Залива эта война может оказать большее краткосрочное влияние, чем COVID», — отметил Фарук Суса, экономист Goldman Sachs по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Конкретные последствия для разных секторов:

Нефть: цены на нефть марки Brent превысили $103 за баррель на фоне остановки трафика через Ормузский пролив и сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Газ: коллапс катарского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) перевернул вверх дном мировые газовые рынки. Катар считается крупнейшим в мире экспортером СПГ, поставляя голубое топливо в Японию, Южную Корею, Индию и Европу.

Алюминий: Бахрейн частично сократил производство на крупнейшем в мире алюминиевом заводе из-за блокады Ормузского пролива.

Реклама

Общественный и финансовый секторы: под угрозой оказались недвижимость, туризм и инвестиционная активность во всех странах Затоки.

Самый тяжелый удар среди всех нефтяных экономик региона получат Катар, Кувейт и Бахрейн, считают в Goldman Sachs. Картина для Саудовской Аравии и ОАЭ более сложна.

Для смягчения бюджетного давления страны Заливы могут снова выйти на долговые рынки. В настоящее время инвесторы на рынке облигаций еще не демонстрируют обеспокоенность последствиями войны для региональных финансов, сообщил Фади Дженди, портфельный менеджер Arqaam Capital.

С другой стороны, для Китая прекращение импорта иранской нефти по низким ценам, вероятно, усилит нагрузку от тарифов Белого дома и краха рынка недвижимости.

Реклама

Кто выиграет от роста цен на нефть

Среди победителей от перебоев в поставках нефти и газа будет Россия. Резкий рост цен на нефть фактически ликвидировал бы дефицит бюджета, дав Кремлю больше денег для расходов на войну против Украины.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывала стратегию экономического истощения Кремля, рассчитывая на невозможность России финансировать колоссальные выплаты за погибших на войне. Однако «нефтяной разворот» Дональда Трампа и глобальная дестабилизация из-за войны в Иране предоставили Москве финансовый кислород, отодвинув срок возможного коллапса российской экономики.