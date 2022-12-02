Самый высокий с начала полномасштабной войны: в Украине подсчитали дефицит госбюджета

Дефицит бюджета в ноябре самый высокий с начала полномасштабной войны. До этого максимальные показатели фиксировались в октябре 2022 года.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в ноябре 2022 года вырос по сравнению с октябрем на 11% до 163,3 млрд. грн. Фактический дефицит был еще выше – 170 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Дефицит бюджета в ноябре самый высокий с начала полномасштабной войны. До этого максимальные показатели фиксировались в октябре 2022 года, когда фактический дефицит составил 143,4 млрд грн.

Доходы общего фонда в ноябре выросли почти на 30% – до 94,4 млрд грн, а расходы – на 17% до 260,5 млрд грн.

Общие кассовые расходы государственного бюджета выросли до 312,7 млрд грн с 231,7 млрд грн в октябре.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 807,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за этот период составили 1097,6 млрд грн, или 77% от запланированных.

Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь составляли 397,4 млрд грн, обслуживание – 149,6 млрд грн.

Бюджет Украины на 2023 год

В бюджете в этом году приоритет номер один – потребности обороны, а остальные расходы урезали до минимума. Более триллиона гривен в год — в такую астрономическую сумму обходится Украине война — это весь годовой бюджет Украины до 24 февраля.

Все остальные расходы будут финансироваться за счет международной помощи. Дефицит бюджета запланировали неслыханно большой – 20% ВВП. Бюджет в следующем году верстали, исходя из условно пессимистического сценария, что война будет продолжаться в течение всего года.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. С этой целью планируется выделить еще 35% всего бюджета – более 800 млрд грн.

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