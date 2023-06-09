Санкции дожали: российские олигархи не могут потратить заработанные миллиарды — Bloomberg

Группа крупнейших российских олигархов получает миллиарды долларов дивидендов даже в условиях санкций из-за войны России против Украины, но дело в том, что тратить их некуда.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, пять миллиардеров в нефтяной, никелевой промышленности и производстве удобрений являются крупнейшими получателями дивидендов в России, получив от своих компаний примерно 10 миллиардов долларов с начала 2022 года.

Однако эти олигархи все еще испытывают эффект санкций, когда ищут, где потратить свои доходы. Их изоляция от остального мира подстегивает инвестиции в местные фирмы, ранее не рассматриваемые миллиардерами, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности.

В частности, соучредитель ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов претендует на многомиллиардный контрольный пакет акций Яндекса, сообщили в прошлом месяце люди, знакомые с вопросом, знаменующим собой первые крупные инвестиции магната в сектор, не связанный с нефтью.

Другой пример – самый богатый человек в России и крупнейший акционер горнодобывающего гиганта ПАО ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Магнат занялся финансами, купив 35% акций TCS Group Holding Plc, более известного как "Тинькофф Бан", одной из ведущих российских финтех-компаний. Он также приобрел ПАО "Росбанк" у Societe Generale SA через свою холдинговую компанию "Интеррос" и вместе с Алекперовым является одним из претендентов на покупку Яндекса.

Ранее сообщалось, что падение российской экономики еще сильнее, чем при пандемии COVID-19, а в будущем оно только ухудшится. Президент РФ Владимир Путин начал медленно, но уверенно разрушать экономику, лишив свою страну главного рынка сбыта энергоресурсов.

По данным издания Bloomberg Economics, война в Украине будет продолжать разорять российскую экономику и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.

"В течение 2023 года на 0,5 процентных пункта может сократиться рост частного сектора. Причина — в отправлении мужчин с предприятий на войну. Еще более сильная война отразится на демографии: население трудоспособного возраста в России может уменьшиться на 6,5% в течение следующего десятилетия", — пишет издание.