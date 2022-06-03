Санкции ЕС повлекли за собой чрезвычайную ситуацию в деятельности крупнейшего депозитария ценных бумаг РФ

Санкции ЕС повлекли за собой чрезвычайную ситуацию в деятельности крупнейшего депозитария ценных бумаг РФ

Центральный депозитарий Российской Федерации вынужден был прекратить расчетные операции в евро.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) на фоне введения санкций со стороны ЕС заявил о признании чрезвычайной ситуации при осуществлении депозитарной и банковской деятельности.

Об этом сообщают на сайте этого крупнейшего депозитария ценных бумаг в России, входящего в группу "Московская биржа".

В сообщении говорится о приостановлении проведения сделок в евро из-за санкций ЕС. Операции по списанию или зачислению средств в других иностранных валютах производятся в обычном режиме.

Европейский союз включил Национальный расчетный депозитарий РФ в шестой пакет санкций, о чем было сообщено в пятницу, 3 июня.

НРД играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству влиять на свою деятельность.

В частности, он предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания, регистрации внебиржевых соглашений (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению ликвидностью и технологические услуги. НРД также стал платежным агентом по нескольким выпускам российских еврооблигаций — "Россия-2023", "Россия-2028", "Россия-2042" и "Россия-2043".

Офис компании расположен в Москве.

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Напомним, с 4 июня в Евросоюзе временно приостанавливают все сборы с товаров, которые будут поступать в ЕС из Украины, новые правила будут действовать один год.

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