Санкции не работают: западные компании все еще помогают России производить ракеты — аналитик

Необходимо ввести ограничения не только в отношении российских компаний, но и "третьих" стран, которые продолжают торговлю с государством-агрессором.

Западные компании, являющиеся производителями микросхем, используемых в российских ракетах, обходят санкции против РФ и при этом формально не нарушают законодательство ЕС.

Об этом говорил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан во время дискуссии в Military Media Center,

По его словам, санкции действуют недостаточно эффективно, поскольку существуют "лазейки", позволяющие их обходить.

“Для каждой такой детали нужна своя цепочка поставок. И конечно, есть по несколько фирм-прокладок, через которые производятся только документы, а не сами товары”, — сказал Сергей Кузан.

Аналитик подчеркнул, что таким образом нарушаются принципы, ради которых вводились эти ограничения.

По мнению эксперта, не только в отношении российских компаний, но и в отношении "третьих" стран, не применивших санкции в отношении России и помогающих России обходить эти санкции, должны быть введены ограничения.

Напомним, 21 июня 2023 года послы стран-членов Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Ограничения направлены на противодействие обходу Россией уже введенных санкций.

Читайте также: