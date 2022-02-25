Санкции против "Сбербанка", "ВТБ" и элиты: США ударили по российской экономике санкциями

Ограничения направлены на основную инфраструктуру российской финансовой системы.
Соединенные Штаты Америки ввели беспрецедентные и расширенные санкции против России из-за вторжения в Украину.
Об этом сообщили в американском министерстве финансов.
"Соединенные Штаты предприняли значительные и беспрецедентные действия в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину, накладывая серьезные экономические расходы, которые будут иметь как немедленные, так и долгосрочные последствия для российской экономики и финансовой системы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения направлены на основную инфраструктуру российской финансовой системы. В частности, речь идет о крупнейших финструктурах РФ.
США разорвали связи с крупнейшим финансовым учреждением России — "Сбербанком", включая 25 дочерних компаний, путем введения санкций в отношении корреспондентских и сквозных счетов. "Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям, осуществляемым в долларах. Сбербанк является крупнейшим банком в России, владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора, тесно связан с мировой финансовой системой и системно важен для российской финансовой системы ", – отметили в США.
Кроме того, ограничения касаются второго по фелиции российского финучреждения "Банка ВТБ", включая 20 дочерних компаний. "Это действие заморозит любые активы "ВТБ", затрагивающие финансовую систему США. Запретит американским лицам иметь с ними дело. "ВТБ" владеет почти пятой частью всех активов российского банковского сектора, что сильно зависит от финансовой системы США и западных стран и имеет системное значение для российской финансовой системы", – говорится в сообщении.
Санкции также касаются банка "Открытие", ОАО "Совкомбанк" и Новикомбанка и 34 дочерних компаний.
Санкции затронут долг и капитал 30 важнейших крупных российских предприятий и организаций. Речь идет об ограничениях на все операции, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения свыше 14 дней и новыми акциями, выпущенными тринадцатью российскими государственными предприятиями и организациями: "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Московский кредитный банк" "," Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Газпром", "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Радкомфлот", РЖД.
Американские санкции подразумевают жесткие ограничения импорта Россией высокотехнологичных товаров, в том числе полупроводников, лазеров и сенсоров.
Кроме того, введены отдельные санкции против людей, которые наживаются на войне. В частности, ограничения касаются русской элиты и членов их семей. Под санкциями оказались сыновья главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеры "ВТБ" и "Сбербанка".
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.