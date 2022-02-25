Санкции против "Сбербанка", "ВТБ" и элиты: США ударили по российской экономике санкциями

Санкции против "Сбербанка", "ВТБ" и элиты: США ударили по российской экономике санкциями

Ограничения направлены на основную инфраструктуру российской финансовой системы.

Соединенные Штаты Америки ввели беспрецедентные и расширенные санкции против России из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

"Соединенные Штаты предприняли значительные и беспрецедентные действия в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину, накладывая серьезные экономические расходы, которые будут иметь как немедленные, так и долгосрочные последствия для российской экономики и финансовой системы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения направлены на основную инфраструктуру российской финансовой системы. В частности, речь идет о крупнейших финструктурах РФ.

США разорвали связи с крупнейшим финансовым учреждением России — "Сбербанком", включая 25 дочерних компаний, путем введения санкций в отношении корреспондентских и сквозных счетов. "Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям, осуществляемым в долларах. Сбербанк является крупнейшим банком в России, владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора, тесно связан с мировой финансовой системой и системно важен для российской финансовой системы ", – отметили в США.

Кроме того, ограничения касаются второго по фелиции российского финучреждения "Банка ВТБ", включая 20 дочерних компаний. "Это действие заморозит любые активы "ВТБ", затрагивающие финансовую систему США. Запретит американским лицам иметь с ними дело. "ВТБ" владеет почти пятой частью всех активов российского банковского сектора, что сильно зависит от финансовой системы США и западных стран и имеет системное значение для российской финансовой системы", – говорится в сообщении.

Санкции также касаются банка "Открытие", ОАО "Совкомбанк" и Новикомбанка и 34 дочерних компаний.

Санкции затронут долг и капитал 30 важнейших крупных российских предприятий и организаций. Речь идет об ограничениях на все операции, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения свыше 14 дней и новыми акциями, выпущенными тринадцатью российскими государственными предприятиями и организациями: "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Московский кредитный банк" "," Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Газпром", "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Радкомфлот", РЖД.

Американские санкции подразумевают жесткие ограничения импорта Россией высокотехнологичных товаров, в том числе полупроводников, лазеров и сенсоров.

Кроме того, введены отдельные санкции против людей, которые наживаются на войне. В частности, ограничения касаются русской элиты и членов их семей. Под санкциями оказались сыновья главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеры "ВТБ" и "Сбербанка".