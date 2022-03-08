Санкции среди ночи: Япония ввела ограничения в отношении российских и белорусских граждан и компаний

В санкционном списке – олигархи, пропагандисты и чиновники.
Япония, в которой уже начался день 8 марта, ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси. Все они причастны к окружению президента РФ и все вместе работают на "машину", запустившую войну России в Украине.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии.
В частности, в российский список санкций вошли две компании и 20 человек. Среди них:
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
- первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак,
- глава Чечни Рамзан Кадыров,
- олигархи-братья Ротенберги,
- олигарх Геннадий Тимченко,
- олигарх Алишер Усманов,
- "Агентство интернет-исследований",
- ППК "Вагнер".
Япония также запретила поставлять в Россию нефтеперерабатывающее оборудование.
В белорусском списке санкций – 12 физических лиц, а также 10 компаний и организаций.
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