Санкции США против России: в списке ограничений – два российских банка, 42 компании и дети чиновников

Санкции ввели из-за российской агрессии против Украины.
Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанк. В списке также — 42 их дочерних компаний.
Минфин также сообщил, что персональные санкции будут введены против детей российских чиновников:
- Дениса Бортникова (сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова),
- Петра Фрадкова (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова),
- Владимира Кириенко (сын заместителя главы АП РФ Сергея Кириенко).
Ранее президент США Джо Байден заявил в видеообращении, что Соединенные Штаты введут с 23 февраля "санкции против российских элит и их семей. Они участвуют в коррупционной политике и должны страдать также. Как мы сказали, "Северный поток-2" не будет продвигаться" .
Также введены санкции против суверенного долга России.
"Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках", — сказал Байден.
Президент США добавил, что это первый пакет санкций. И они могут быть усилены в случае дальнейшей агрессии РФ.
Перед этим Байден ввел экономические санкции против "ДНР" и "ЛНР" — запретил какие-либо финансовые и экономические связи с террористами и растошенными там компаниями.
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", будут вводить санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.