Санкции США против России: в списке ограничений – два российских банка, 42 компании и дети чиновников

Санкции США против России: в списке ограничений – два российских банка, 42 компании и дети чиновников

Санкции ввели из-за российской агрессии против Украины.

Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанк. В списке также — 42 их дочерних компаний.

Минфин также сообщил, что персональные санкции будут введены против детей российских чиновников:

Дениса Бортникова (сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова),

Петра Фрадкова (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова),

Владимира Кириенко (сын заместителя главы АП РФ Сергея Кириенко).

Ранее президент США Джо Байден заявил в видеообращении, что Соединенные Штаты введут с 23 февраля "санкции против российских элит и их семей. Они участвуют в коррупционной политике и должны страдать также. Как мы сказали, "Северный поток-2" не будет продвигаться" .

Также введены санкции против суверенного долга России.

"Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках", — сказал Байден.

Президент США добавил, что это первый пакет санкций. И они могут быть усилены в случае дальнейшей агрессии РФ.

Перед этим Байден ввел экономические санкции против "ДНР" и "ЛНР" — запретил какие-либо финансовые и экономические связи с террористами и растошенными там компаниями.

США рассматривают действия России как начало вторжения в Украину и обещают ввести пакет санкций

Напомним: