Санкции США против российской нефти: Бессент сделал новое заявление

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

США не планируют продлевать исключения для санкций против РФ, которые позволяют покупать российскую нефть и нефтепродукты, находящиеся на загруженных танкерах в море.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Associated Press.

В издании напомнили, что США изначально выдали освобождение от санкций в отношении продажи российской нефти и нефтепродуктов в марте с целью стабилизации мировых энергетических рынков после того, как цены на сырую нефть выросли выше 100 долларов за баррель.

Ранее Министерство финансов возобновило действие исключения только через два дня после того, как Бессент заявил в Белом доме, что не планирует продолжать ослабление санкций.

Такие изменение позиции чиновник администрации Трампа объяснил необходимостью помочь более 10 бедным и уязвимым странам мира в условиях энергетического кризиса.

«Это было для тех уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что у нас будет еще одно продолжение. Я думаю, что российская нефть, находящаяся на воде, была в значительной степени исчерпана», — заявил он.

Бессент исключил возможность возобновления исключений для санкций не только для России, но и для Ирана.

«У нас блокада, и нефть [из Ирана] не поступает. Мы считаем, что в следующие два-три дня им придется начать останавливать производство, что очень плохо повлияет на их скважины», — отметил министр финансов, намекая на экономическое давление на Тегеран, которое должно заставить власти Ирана согласиться на переговоры с США и заключение сделки.

Санкции США против нефти из РФ — последние новости

Напомним, демократы в Сенате США раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа из-за ослабления санкций в отношении нефти Российской Федерации.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефтии не допустить, чтобы РФ получала выгоду от действий Ирана.

Перед тем в Министерстве финансов США приняли решение продлить действие исключений из нефтяных санкций в отношении России и Ирана после обращений ряда стран.

Недавно еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Соединенные Штаты не планируют повторно продлевать исключение из санкций против российской нефти, которое было введено на фоне войны на Ближнем Востоке.