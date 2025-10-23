Санкции против российских нефтяных компаний / © Getty Images

Санкции США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» повлияют на нефтяную промышленность Китая, где государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы получают до 20% импорта сырой нефти из России.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Китайские компании, которые сотрудничают с субъектами, находящимися под санкциями, рискуют быть отрезанными от западных банковских систем и доступа к долларам, или же быть заблокированными западными производителями, торговцами, перевозчиками и страховщиками.

Центральным элементом масштабной торговли между Россией и Китаем является долгосрочный контракт между «Роснефтью» и государственной компанией China National Petroleum Corp., который предусматривает закупку сырой нефти ESPO по трубопроводам к нефтеперерабатывающим заводам, не имеющим выхода к морю, в северном регионе Дацин.

По словам трейдеров, заводы там преимущественно зависят от российского сырья, что делает их особенно уязвимыми к любым перебоям.

«Роснефть» и «Лукойл» также входят в число фирм, экспортирующих ESPO из восточного российского порта Козьмино на частные нефтеперерабатывающие заводы, сосредоточенные в провинции Шаньдун и вдоль побережья.

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году эти две фирмы вместе поставили около четверти российского экспорта нефти в Китай.

Напомним, в ответ на последние американские санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН.

Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.