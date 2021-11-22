САП выдвинула подозрение нардепу Шахову о сокрытии 60 млн грн состояния: все принадлежит жене

В заявлении говорится о незадекларированных квартирах, загородных домах, паркоместах и десятках земельных участков.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по поручению генерального прокурора сообщил действующему народному депутату о подозрении "в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Речь идет о сумме, которая составляет 60 млн грн. Это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Соответствующее заявление 22 ноября обнародовала пресс-служба САП.

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"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что народный избранник в поданной декларации не указал информацию о жилом доме и земельном участке в Киевской области, которые находились в его пользовании, а также надлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности", — сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В заявлении говорится о незадекларированных 13 квартирах в столице, 8 паркоместах, 2 домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. м, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, даче, нежилой недвижимости, двух автомобилях, долях в ряде субъектов хозяйствования и доходах от продажи недвижимости. В целом депутат скрыл имущество на общую сумму почти 60 млн гривен.

В САП личность нардепа не сообщают, лишь отмечают, что до момента доказания вины подозреваемого в законном порядке лицо не может считаться виновным в совершении преступления.

Ранее ТСН.ua сообщал, что по схожим признакам Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверять народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова. Предварительно, он скрыл в декларации состояние, оформленное на гражданскую жену, сумма которого достигала $1,8 млн.

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Нардеп убеждал, что такими средствами он владел до 2016 года, когда являлся бизнесменом. Шахов отметил, что все нажитое состояние осталось у предыдущей жены и 18-летнего сына, в чьей квартире, по декларации, и проживает нардеп.

Ранее программа "Схемы" обнародовала расследование, в котором показала загородный дом депутата, оформленный на его гражданскую жену Инну Журбу, которую Шахов в декларации не указал. Стоимость двухэтажного коттеджа составляет более 1,5 млн гривен.

Кроме того, по данным СМИ, гражданская жена депутата владеет и другим имуществом, в частности:

27 земельными участками в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров;

еще одним загородным коттеджем, который в два раза большего размера, чем тот, который в СМИ называли жилищем Шахова;

восемью элитными квартирами и восемью паркоместами в элитной многоэтажке на Печерске.

К тому же, Журба является владелицей многочисленных компаний и недвижимости в Киеве.

Шахов, в свою очередь, во время программы "Право на владу" отказался комментировать такое состояние своей гражданской жены, назвав это "тайной следствия".

Напомним, с 1 сентября в Украине стартовала добровольная (единоразовая) налоговая амнистия. Украинцы получили возможность легализовать свои наличные сбережения, полученные "в конверте", и имущество, приобретенное из таких средств. Продлится налоговая амнистия ровно год, до 1 сентября 2022-го.