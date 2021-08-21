Саудовских инвесторов интересуют украинские стартапы

В Украине с ознакомительным визитом прилетел один из руководителей национальной инвестиционной программы "Saudi Vision 2030" Абдулрахман Алолая. В Украине его интересуют перспективные стартапы и новейшие технологии.

Чиновник и предприниматель известен тем, что стал одним из инициаторов создания аналога "Кремниевой долины" в Саудовской Аравии. Он СЕО инвестиционной кампании TaibahVally и представитель национальной программы "Saudi Vision 2030", которая ищет наиболее прибыльные и инновационные направления для инвестиций. Суверенный фонд Саудовской Аравии, с которого и финансируется программа, является одним из крупнейших инвестфондов в мире. Он был создан, чтобы вкладывать средства от имени Правительства страны.

Саудовский гость встретился с представителями Минцифры. Ему представили приложение Дія и государственные цифровые сервисы. По его просьбе заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IТ Александр Борняков пообещал предоставить информацию о наиболее перспективных украинских стартапах и помочь наладить сотрудничество.

"Украина очень интересна для нас, поскольку имеет серьезные наработки в современных технологиях, здесь очень высококвалифицированные кадры и перспективные стартапы. Вместе с тем инвестиционный рынок находится на ранних стадиях развития и это удачный период для инвестирования. Думаю, сотрудничество может быть очень выгодным для обеих стран", — считает Абдулрахман Алолая.

Успешные примеры этого сотрудничества уже есть: саудиты активно работают в аграрной отрасли, им, например, принадлежит агрохолдинг "Мрия", много инвестируют в возобновляемую энергетику. Однако наиболее перспективным, по мнению г. Алолая является украинская IT-сфера, финтех, инженерия, Интернет вещей, технологии блокчейна.

В нашу страну инвестор прилетел по приглашению Дмитрия Буравеля и Александра Чечуги, совладельцев украинской компании BlockHunter, которая занимается поставками оборудования для майнинга, блокчейн-технологиями, разработкой систем хранения электроэнергии и технологий по переработке отходов; а также Романа Мовчана — владельца и CEO компании PrimeBerry, одного из крупнейших производителей и экспортеров ягод. Их компании уже работают на саудовском рынке.

"В Украине есть большое количество интересных IТ-разработок, однако из-за слабого маркетинга этих сервисов на рынке арабских стран там неизвестны. Поэтому те и покупают инновационные разработки в Америке и европейских странах. Мы хотим это исправить", — говорит Александр Чечуга.

По словам Дмитрия Буравеля то, что представитель Суверенного фонда Саудовской Аравии заинтересовался украинскими разработками и решил посетить нашу страну, свидетельствует о высоком потенциале отечественных технологических компаний. Саудовская Аравия сейчас ищет новые возможности для развития своего технологического сектора и Украина с ее опытом и высоким уровнем специалистов может легко эти потребности удовлетворить.

Также Абдулрахман Алолая посетил офисы нескольких украинских технологических компаний, среди которых UNITCity. Больше всего его заинтересовали украинские разработки в сферах образования, блокчейна и цифровые государственные сервисы. В дальнейшем планируется организация официального визита делегации из Саудовской Аравии в Украину.

Справка:

"Saudi Vision 2030" — программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики и развития государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. В рамках программы создан Суверенный фонд Саудовской Аравии, в который будет конвертировано $ 2.5-триллионные активы, что сделает его крупнейшим подобным фондом мира и контроллером более 10% мировых финансовых инвестиционных возможностей и 3% мировой собственности.

Сейчас фонд контролирует активы на сумму около $ 347 млрд. Его возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман. В последние годы фонд сделал несколько больших вложений. Например, купил долю в Uber в размере около $ 4,4 млрд. Также фонд имеет долю в банке Citigroup, соцсети Facebook и компании-операторе круизных судов Carnival Corp.

TaibahVally — инвестиционная компания, созданная в 2018 году, чтобы развивать в Саудовской Аравии инфраструктуру для цифровой трансформации. Компания инвестирует в технологические решения в области информационных технологий, здравоохранения, образования и обучения, а также в современные технологии, включая технологию блокчейн, Интернет вещей и искусственный интеллект.

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