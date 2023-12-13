Сбой "Киевстара" повлиял на банковскую систему: как работают терминалы и банкоматы

По информации НБУ, проблемы возникают только с работой части POS-терминалов, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

Несмотря на масштабную кибератаку на "Киевстаре", банковская система работает в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как работают банкоматы и терминалы

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Что с мобильными приложениями банков

НБУ уверяет, что нет сложностей и в работе мобильных приложений банков. Они функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

Все же кое-где в торговых заведениях картой рассчитаться не получится

Проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

Пока банки уже активно решают эту ситуацию – перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

"У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов", – сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Нацбанк уверяет, что также работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.

Напомним, 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Дело взялось расследовать СБУ.

В компании рассказали, пострадали ли персональные данные абонентов в результате хакерской атаки.

Вечером, 13 декабря, "Киевстар" начал постепенно восстанавливать мобильную связь по всей Украине.

ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстара".

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