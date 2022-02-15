Сбой в "Ощадбанке", "Приватбанке", сайтах Минобороны и ВСУ: все, что известно о проблемах в работе

Сбой в "Ощадбанке", "Приватбанке", сайтах Минобороны и ВСУ: все, что известно о проблемах в работе

Какова ситуация с работой "Ощадбанка", "Приватбанка" и государственных сайтов.

В работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" 15 февраля произошел сбой. Клиенты начали жаловаться, что не могут рассчитаться картами и снять наличные с банкоматов.

Приблизительно в обеденное время пользователи начали жаловаться на работу банков. Так, "Приватбанк" испытал DDoS-атаки (нападение на компьютерную систему с целью сделать компьютерные ресурсы недоступными для пользователей – ред.).

Украинцы жалуются, что сайт банка и приложение уже в течение нескольких часов не работают, ссылаясь на технические проблемы.

В работе "Ощадбанка" также произошел масштабный сбой: мобильный банкинг не работает, проблемы с банкоматами, платежи не проходят. Причиной тоже могла стать DDoS-атака.

В 15:30 в Киберполиции сообщили, что информация о технических неисправностях банкоматов, распространенная из-за спам-рассылки, не соответствует действительности. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к рассылке смс-сообщений по сбоям в работе банкоматов. Киберполиция проанализировала содержимое смс-сообщений и установила, что они не носят фишинговый характер, а являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности.

В то же время примерно в 18:00 стало известно, что произошел сбой и в работе сайтов Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил, в частности, исчез доступ к сайтам.

В 18:10 в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО сообщили, что все деньги клиентов "Приватбанка", уже несколько часов находящегося под массированной DDoS-атакой, будут сохранены и никуда не исчезнут.

Там подтвердили, что в работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — отметили в СНБО.

В 18:40 в Минобороны также подтвердили, что официальный веб-портал ведомства потерпел, вероятно, DDoS-атаки.

"В настоящее время проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала Министерства обороны Украины. Официальная коммуникация будет обеспечиваться через страницы Минобороны в Facebook и Twitter, а также сайты АрмияInform https://armyinform.com.ua и Армия FM https://www .armyfm.com.ua.”, – сообщили в Минобороны.

В 19:26 в "Приватбанке" сообщили, что работа банкоматов возобновлена, но до сих пор нестабильна работа "Приват24".

"В течение одного часа во время атаки некоторые сервисы (АТМ, ОСО) не работали. С 16:30 эти сервисы возобновлены. На данный момент мы наблюдаем нестабильность в доступе к "Приват24". "Приватбанк" принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ ко всем нашим услугам", - сообщил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Как защитить свои персональные данные – эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.