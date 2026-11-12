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Деньги
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«Щедрый Дар», «Стожар» и «Чумак»: производитель популярного подсолнечного масла остановил все заводы

Агрохолдинг «Кернел» (Kernel) вынужденно приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за атак РФ.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Украина может потерять часть производства масла: Kernel остановил все восемь заводов

Украина может потерять часть производства масла: Kernel остановил все восемь заводов

Крупный украинский агрохолдинг Kernel остановил работу всех своих масличных заводов из-за массированных российских атак. Компания также приостановила закупку семян.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Kernel от 12 ноября.

В компании рассказали, что за последние сутки российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы «Кернел». В результате попадания повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

«Маслоэкстракционное производство является непрерывным технологическим циклом с повышенной пожарной опасностью. Попадание в работающее оборудование создает прямую угрозу масштабному пожару и опасности для жизни работников — поэтому принято решение о полной технологической остановке всех заводов», — пояснили в компании.

Несмотря на остановку переработки, «Кернел» уверяет, что «сохраняет полную операционную и финансовую устойчивость, продолжает отгружать остатки продукции со складов и в полном объеме выполняет уже взятые обязательства перед украинскими аграриями и всеми партнерами».

Напомним, что Kernel продает фасованное подсолнечное масло под таким известным украинцам брендами как «Щедрый Дар», «Стожар» и «Чумак».

Ранее мы писали, какие украинские предприятия и компании пострадали от российских атак, какие убытки они понесли, какой может быть цель этих ударов и чего ждать от российской армии дальше.

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